Super Dragon Ball Heroes: novità in arrivo per il Super Saiyan 4

Le ultime anticipazioni di Super Dragon Ball Heroes ci dicono che, durante i prossimi episodi, assisteremo al debutto di una variante inedita del Super Saiyan 4 che Xeno Goku e Xeno Vegeta sono attualmente in grado di utilizzare.

Come riporta la breve descrizione presente nel post in calce all'articolo - la nuova trasformazione risponde al nome di "Super Full Power Saiyan 4" - e la sua introduzione è prevista per il sesto episodio dell'anime, in arrivo nel mese di agosto.

A queste informazioni si aggiunge la sinossi della puntata in questione, che vi riportiamo di seguito:

"Durante la feroce battaglia contro Janemba, fanno la loro comparsa Salsa e Putine, le divinità demoniache del Dark Multiverse. Seguendo il loro consiglio, Goku e compagni affidano i propri poteri a Xeno Goku e Xeno Vegeta. Una luce rossa inizia a fuoriuscire dai corpi dei due guerrieri Xeno, mentre un aura di colore differente li avvolge".

Nella scorsa puntata, infatti, i due combattenti non sono riusciti a sopraffare l'enorme potere di Janenmba, dovendo ricorrere all'aiuto dei loro omonimi in forma Super Saiyan Blue. Un dettaglio interessante è che proprio quest'ultimi, al loro arrivo, non sono stati in grado di riconoscere l'antagonista, sollevando nei fan dei dubbi sulla sua effettiva canonicità.

