Super Dragon Ball Heroes: il Super Saiyan God può davvero unirsi al SS4?

Mentre ancora aspettiamo notizie ufficiali riguardanti il ritorno della seconda stagione di Dragon Ball Super, la serie promozionale Super Dragon Ball Heroes ci ha mostrato il ritorno in grande stile di Goku e Vegeta Super Saiyan 4, che sembrano aver definitivamente superato i limiti di questa forma.

Nonostante l'introduzione di questo nuovo stadio, a sorprendere i fan è stata la sinossi del precedente episodio: "Seguendo il loro consiglio, Goku e i suoi compagni si affidano completamente a Xeno Goku e Xeno Vegeta per i loro poteri. Appena questi si trasformano un'intensa luce rossa si sprigiona dai corpi dei Guerrieri Xeno, che vengono avvolti da un'aura diversa da quelle viste in precedenza. Come si concluderà lo scontro con il potente Janemba?!"

Infatti il colore scarlatto dell'aura ha fatto supporre che la nuova trasformazione in Super Saiyan 4 derivi direttamente dal Super Saiyan God, che aumenterebbe in maniera spropositata la potenza della forma introdotta in Dragon Ball GT. Nella disamina riguardante i 5 motivi per cui il SS4 dovrebbe diventare canonico, abbiamo visto come Broly riesca a usare il potere dell'Oozaru senza tuttavia assumere la forma di uno scimmione gigante.

Questo dettaglio, unito alla capacità di Goku e Vegeta di trasformarsi in Super Saiyan God, potrebbe effettivamente portare il nuovo SS4 in Dragon Ball Super. Ricordiamo che è stata mostrata una nuova opening per l'anime di SDBH, e che forse vedremo delle novità per Vegeth.