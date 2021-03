Super Dragon Ball Heroes, Broly torna nella nuova saga: ecco cosa dovete sapere

Broly rimane ad oggi uno dei personaggi più affascinanti presenti nell'universo di Dragon Ball, e nel corso degli ultimi anni ha subito numerose modifiche, soprattutto per quanto riguarda le sue origini, esplorate in maniera approfondita nella pellicola dedicata, diventando a tutti gli effetti canonico e presto tornerà in Super Dragon Ball Heroes.

La pubblicazione dell'ultimo episodio della serie promozionale ha mostrato la conclusione dell'attuale saga, ponendo le basi per la prossima tramite la nascita di un universo. Sembra infatti che Heroes esplorerà una dimensione diversa da quella in cui è nato Goku, e in un momento preciso degli sviluppi narrativi arriverà in scena proprio Broly.

Ciò che ha portato a questo particolare e importante evento si è concluso con una battaglia tra Xeno Vegeth Super Saiyan Blue e il leggendario guerriero, dove la fusione è riuscita a portare con sé Broly nel nuovo universo. Per quanto lo storico personaggio si trovi effettivamente in questo mondo, non è noto quando riapparirà esattamente nella saga, ma è sicuro che ancora una volta vedremo Goku contro Broly. Cosa ne pensate di questo nuovo arco, che inizierà il 18 marzo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo inoltre che è stata pubblicata la key visual della prossima saga, e vi lasciamo scoprire come Broly ha raggiunto il SSJ4.