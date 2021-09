Super Dragon Ball Heroes, il Super Saiyan Rosé sfida il Super Saiyan Blue: chi vincerà?

Tornato in scena per mettere in atto il "Piano di eliminazione di Goku", nel corso della prossima puntata di Super Dragon Ball Heroes, che verrà rilasciata domenica 12 settembre 2021, Goku Black si ritroverà finalmente dinanzi alla sua nemesi. Chi prevarrà infine?

Lo spettacolare arco della "Guerra Spazio-Tempo" ha reintrodotto uno dei cattivi preferiti dal fandom: Goku Black. Zamasu, che ha preso possesso del corpo di Son Goku, è deciso a estirpare i mortali dalla faccia dell'Universo, ma prima di ciò intende eliminare tutti i Goku presenti nelle varie linee temporali.

Nel corso della prossima puntata vedremo dunque Goku Black, che nel frattempo durante lo scontro con il Guerriero Incappucciato ha raggiunto il Super Saiyan Rosé 3, affrontare la sua nemesi. Il falso universo creato da Fu sarà teatro di una guerra totale: il Saiyan Scarlatto Mascherato sfida il Super Saiyan Blue.

Mentre Son Goku affronta Black, gli altri Guerrieri Z saranno impegnati con il Dottor Wheelo e la sua squadra di villain. C'è infine un ultimo mistero da risolvere: chi è il Super Saiyan Incappucciato? Stando ad alcune ipotesi nate nella rete, si tratterebbe di una versione alternativa di Goku, o addirittura di Bardack, suo padre.

Vi lasciamo alla nuova key visual di Super Dragon Ball Heroes e a una provocazione, la serie promozionale ha superato Super?