Super Dragon Ball Heroes ha superato la serie Super? Parliamone

Quello che era nato come un piccolo progetto per pubblicizzare l'omonimo videogioco giapponese ha ora sulle spalle l'eredità animata del franchise. Super Dragon Ball Heroes, nel corso dei suoi tre anni di vita, è stato un continuo crescendo, che ha portato l'opera non canonica a competere addirittura con la serie Super.

Nessuno si aspettava un tale successo, ma Super Dragon Ball Heroes ha, saga dopo saga, conquistato l'intera community. L'arco narrativo della Guerra Spazio-Tempo ha portato l'anime non canonico su un nuovo livello, sia dal punto di vista delle animazioni che da quello della narrazione. La serie, d'ora in avanti, potrà solo che migliorare, pena una perdita di credibilità conquistata con fatica.

Con l'anime di Dragon Ball Super ormai fermo da diversi anni, è Super Dragon Ball Heroes a essere al centro dell'attenzione della fanbase. Diciamocelo chiaramente, rispetto alla serie originale canonica, l'anime promozionale ha un grosso vantaggio, ossia quello di poter trarre personaggi e trasformazioni da ogni opera di Dragon Ball. Super Dragon Ball Heroes ha praticamente realizzato il sogno di tutti noi, far scontrare il Super Saiyan 4 con il Super Saiyan Blue, Gogeta contro Vegeth, oppure vedere Broly in forma Super Saiyan 4.

Da questo punto di vista, dunque, tra le due serie non c'è partita. L'unico limite di Super Dragon Ball Heroes è la fantasia. Ma se inizialmente ci si limitava a un susseguirsi di combattimenti epici quasi senza logica, con la Big Bang Mission l'anime ha preso una drastica svolta. Ora la narrazione non è più fine a se stessa, ma la trama ha un contorno ben definito e un background lineare e logico.

Non è ancora tutto oro ciò che luccica. Heroes ha ancora alcune grosse lacune, come per esempio la durata degli episodi, solo circa 10 minuti, anche meno escludendo opening ed ending. Lo Space-Time War Arc è però sulla strada giusta e i prossimi episodi, molto probabilmente, miglioreranno ulteriormente il livello qualitativo.

Nel frattempo, ecco titolo e anticipazioni del prossimo episodio di Super Dragon Ball Heroes. Uno speciale omaggio alla serie Super nell'episodio 16 di Super Dragon Ball Heroes.