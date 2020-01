Super Dragon Ball Heroes svela il destino di Hearts

Con la smentita di Super Dragon Ball Heroes stagione 2, sembra che dovremo dare l'addio alla saga spin-off e non canonica andata in scena su Youtube nel corso degli ultimi mesi. Hearts aveva quasi raggiunto il suo scopo, ma Goku e Vegeta non gliel'hanno data vinta e, unendosi in Gogeta, hanno messo a dura prova le abilità dell'inedito nemico.

Hearts si voleva vendicare di Zeno, la divinità capricciosa che governa gli universi apparentemente senza logica e basandosi solo sull'umore. L'antagonista di Super Dragon Ball Heroes ha deciso di opporsi alla tirannia del sovrano e il suo obiettivo era di liberare i mondi da questo giogo e donare a tutti la libertà.

Questo ideale, che ha trovato anche consenso tra i fan che hanno assistito agli eventi del Torneo del Potere, si è dovuto scontrare però con Goku e Vegeta. I due protagonisti di Super Dragon Ball Heroes hanno utilizzato la fusione dando vita a un duello spettacolare.

Sul finale, Hearts scatena un attacco energetico verso il saiyan, ma con l'aiuto dei Guerrieri Z, riesce a perforarlo e annientare il pericolo di distruzione della Terra. Gogeta trova poi un'apertura e colpisce direttamente Hearts al cuore. Nei suoi ultimi istanti di vita, il nemico afferma di aver sempre tenuto in alta considerazione i mortali e che i suoi gesti avevano l'unico scopo di salvarli dalle regole di Zeno.

Anche grazie a quest'ultima rivelazione, il villain Hearts è stato apprezzato dai fan. Ora a Super Dragon Ball Heroes rimane solo l'ultimo episodio speciale che sarà trasmesso il prossimo mese.