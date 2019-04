Super Dragon Ball Heroes: Svelata la cover del primo volume delle Universe Mission

L'adattamento animato dell'omonimo videogioco si sta ritagliando la sua fetta di pubblico. Nell'ultimo episodio abbiamo potuto assistere al ritorno di Vegeta con il Super Saiyan Blue Evolution, in grado di dare diversi buoni spunti per il futuro. Ma le novità questa volta riguardano l'adattamento cartaceo di Super DB Heroes. Vediamo i dettagli.

Attraverso il sito ufficiale del gioco di Super Dragon Ball Heroes, la casa editrice giapponese Shueisha ha mostrato in anteprima la cover art del primo volume del manga legato alle Universe Mission, il secondo arco narrativo dell'adattamento cartaceo del videogioco.

Come è possibile vedere nell'immagine in calce alla notizia, nella copertina sono raffigurati alcuni dei personaggi principali legati all'arco narrativo coperto. In particolare, alcuni dei personaggi presenti sono Goku Ultra Istinto, Future Trunks, Golden Cooler. Ricordiamo inoltre che il manga è illustrato da Yoshitaka Nagayama e viene serializzato sul bimestrale Saikyo Jump.

Il volume 1 di Super Dragon Ball Heroes: Universe Mission sarà disponibile dal prossimo 2 maggio 2019 per il mercato giapponese al prezzo di 440¥ (3,50€). Il tankōbon sarà formato da 200 pagine che andranno a coprire la prima parte della serie e gli eventi del Pianeta Prigione. Inoltre, il volume conterrà come bonus una carta di Goku Ultra Istinto utilizzabile con il videogioco di Super DB Heroes.

Infine, nell'ultimo episodio della serie animata di Super Dragon Ball Heroes un villain più forte dell'Ultra Istinto potrebbe aver fatto la sua comparsa.