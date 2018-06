Super Dragon Ball Heroes: svelata la data dell'episodio 2 e del primo trailer dell'anime

Il 1 luglio debutterà Super Dragon Ball Heroes, anime promozionale dedicato al videogioco arcade giapponese ispirato a sua volta all'immaginario di Akira Toriyama. Dopo le informazioni sul pilot, siamo giunti a conoscenza di due date importanti: quella del debutto della puntata numero 2 e del primo trailer della serie.

Innanzitutto, lo staff di produzione ha confermato che l'anime promozionale sarà composto da più episodi: oltre al primo, infatti, è stato svelato anche il secondo, che debutterà due settimane dopo l'esordio della serie. Dunque, la puntata numero 2 di Super Dragon Ball Heroes sarà trasmessa in Giappone lunedì 16 luglio. Nel tweet sottostante, che mostra anche i character design di Xeno Goku, Xeno Vegeta, Trunks, Fu e del Saiyan misterioso mascherato, vengono confermate le date in questione.

Ma non è finita qui: quando vedremo il primo trailer di Super Dragon Ball Heroes? Ce lo svela nuovamente lo staff di produzione: la prima clip promozionale della serie debutterà in Rete il prossimo 21 giugno. Finora, infatti, abbiamo ricevuto alcune immagini e informazioni in anteprima riguardanti la trama del primo episodio e i protagonisti.

Ricordiamo che l'anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes è ispirato alla Saga di Prison Planet, il terzo arco narrativo del videogioco targato Dimps e Bandai Namco. Se volete recuperare la trama delle prime due saghe, Dark Demon Realm e Dark Empire, vi invitiamo a leggere i nostri approfondimenti.