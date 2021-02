Super Dragon Ball Heroes: svelata la data d'uscita del prossimo episodio

Presto sarà finalmente disponibile il nuovo episodio di Super Dragon Ball Heroes, serie tratta dal popolare videogioco arcade che presenta numerose versioni alternative dei personaggi della serie originale. Ecco la data di pubblicazione.

Nelle precedenti puntate dell'anime avevamo assistito ad un incredibile combattimento che vedeva contrapporsi Xeno Vegeth e Vegeth Super Saiyan Blu ad un temibile Broly riproposto, in Super Dragon Ball Heroes, nella sua versione originale. In seguito l'eroe in forma di Super Saiyan 4 partì all'inseguimento di Fu lasciando gli spettatori in attesa di scoprire come sarebbe continuata l'arco narrativo denominato Big Bang Mission.

Finalmente è stata pubblicata una data per l'uscita del nuovo episodio dal titolo "Il risultato della creazione dell'Universo! La nascita di un nuovo mondo!" corrispondente al 25 Febbraio 2021 in cui sappiamo che si terra lo scontro tra la versione alternativa di Vegeth ed il potente nemico principale che attualmente sta raccogliendo la luce emessa dall'Albero Universale.

Per chi volesse recuperare la serie ecco una news in cui spieghiamo come vedere tutte le puntate di Super Dragon Ball Heroes, anime in cui numerosi personaggi dell'universo di Akira Toriyama ottengono ulteriori trasformazioni, come l'incredibile Super Saiyan 4 Limit Breaker, ed interagiscono in modi che nella serie originale non sarebbero possibili.

Voi cosa ne pensate? Anche voi siete in attesa del nuovo episodio? Fatecelo sapere con un commento.