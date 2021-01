Super Dragon Ball Heroes: arriva una nuova minaccia, quando uscirà il prossimo episodio?

Super Dragon Ball Heroes sta per tornare e metterà in scena un arco narrativo che promette uno scontro senza eguali. Nella Saga Guerra Spazio-Tempo, i Guerrieri Xeno e i Combattenti Z dovranno vedersela contro una serie di formidabili antagonisti tornati in vita per portare il caos.

Al termine dell'ultimo episodio dell'anime promozionale non canonico, nelle scene post-credit viene anticipato uno dei prossimi avversari. Il ritorno di Broly in Super Dragon Ball Heroes coinciderà con una sua inedita e terribile trasformazione, il Super Saiyan 4 Limit Breaker.

Come riportato dall'utente Twitter, DBS Chronicles, il primo episodio della Saga Guerra Spazio-Tempo debutterà il 20 gennaio. Le successive puntate arriveranno puntualmente ogni mese. "Xeno Vegeth e Fu si scontrano nelle crepe del tempo. Il Ki del malvagio antagonista trasforma l'area circostante in una bolla gigantesca. Mentre il mondo si sgretola, una figura familiare con un ruggito selvaggio si avvicina".

"Durante lo scontro, l'albero dell'universo, che era stato infuso dall'energia di Fu, inizia a brillare e a emettere una forte luce. Mentre questi flash iniziano a inglobare vari luoghi dell'universo, un uomo con un minaccioso sorriso si avvicina a Cumber".

Anche se non sono stati svelati molti altri dettagli sulla narrazione di questa nuova saga, è già stato anticipato che nei prossimi episodi vedremo nuovamente personaggi come Cell o Cooler. Inoltre, un nuovo misterioso villain attaccherà i Guerrieri Xeno in Super Dragon Ball Heroes.