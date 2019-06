Super Dragon Ball Heroes: svelata la nuova trasformazione di Hearts!

La serie animata promozionale Super Dragon Ball Heroes ha introdotto i cosiddetti Guerrieri della Core Area, un gruppo di cattivi che punta ad distruggere i vari Universi, utilizzando il "Seme Universale" per sconfiggere Zeno.

Negli scorsi episodi abbiamo potuto avere prova della forza dei villain, pur mantenendo il mistero su alcuni di loro e finalmente, il loro leader Hearts sembra essere entrato a far parte della battaglia. Hearts ha così fatto il suo debutto con una nuova forma "Super", che ricorda, anche a causa dei capelli, il Super Saiyan.

Durante l'episodio 12 della serie, Hearts ha portato il "Seme Universale" all'Universo 7, affermando che è quasi completo. La Core Area ha attraversato il multiverso per accrescere il suo potere e Hearts sembra essere diventato ancora più forte. Le sue abilità lo rendono già un avversario temibile, in quanto è in grado di controllare la gravità.

Alla fine dell'episodio, Hearts si prepara a iniziare un combattimento con Goku, trasformandosi nella sua forma Super Hearts. Crea così un'aura che respinge i combattenti dell'Universo 7 e che assomiglia moltissimo anche alla trasformazione di Fu, i cui piani erano legati anche per lui al Seme Universale.

Vi ricordiamo infine che l'ultimo episodio 12 ha rivelato il punto debole di Golden Metal Cooler, mentre Crunchyroll permetterà ai fan di incontrare il doppiatore di Vegeta.