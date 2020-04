Super Dragon Ball Heroes: svelata una splendida figure dedicata a Xeno Goku

Quello di Dragon Ball è indubbiamente uno dei più importanti franchise che l'industria anime e manga abbia mai visto, un'epopea senza fine che può contare sul costante supporto di milioni e milioni di fan sparsi in ogni angolo del globo, sempre pronti a supportare ogni nuovo progetto dedicato al brand.

Con una fanbase tanto ricca che ha permesso a opere di ogni genere di rivelarsi dei veri e propri successi commerciali, non dovrebbe stupire che sempre più società si stiano lanciando nella realizzazione d'innumerevoli prodotti a tema pensati per ogni fascia di pubblico, dai giovanissimi fino ai più grandi.

Questa volta, però, ad aver conquistato l'attenzione degli utenti troviamo i ragazzi di CSW Studio, i quali hanno presentato su Twitter una nuova action figure a tema Super Dragon Ball Heroes e specificatamente dedicata a Xeno Goku. Come visionabile dalle immagini a fondo news, il prodotto si caratterizza per un'incredibile quantità di dettagli e per delle misure a dir poco generose, ovvero 37x27x27cm. Insomma importanti qualità che sapranno far gola a molti collezionisti, seppur il tutto venga venduto a un prezzo non proprio economico - 192 euro senza contare le spese di spedizione - che però difficilmente fermerà i fan più accaniti. Di contro, è stato reso noto che la figure sarà disponibile in quantità assai limitate, per un totale di soli 188 pezzi. Nel caso in cui foste interessati, la società ha fatto sapere che è già possibile prenotare il tutto, mentre l'uscita è stata fissata per il Q3 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che nel corso di queste ultime settimane è stato presentato un nuovo personaggio in Super Dragon Ball Heroes.