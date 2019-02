Super Dragon Ball Heroes: svelata una key visual sulla nuova saga del Conflitto Universale

Grazie ad una key visual trapelata nelle ultime ore abbiamo la possibilità di dare un primo sguardo a quello che sarà l'imminente prossimo arco narrativo di Super Dragon Ball Heroes, intitolato "Conflitto Universale". Andiamo quindi a scoprire di più sui terribili nemici introdotti di recente.

Gli appassionati che seguono assiduamente la serie certamente lo sapranno: Super Dragon Ball Heroes è al momento al centro di un enorme conflitto che coinvolge più universi, il tutto a seguito dell'evasione di quelli che saranno i nuovi nemici della serie, pronti a portare il caos pur di poter arrivare a raggiungere il loro obbiettivo di eliminare Zeno. Il nuovo arco narrativo che ci racconterà le suddette vicende viene definito "Conflitto Universale".

Proprio per promuovere questa nuova saga in procinto di entrare nel vivo, è stata pubblicata sui social nelle scorse ore una key visual inedita che ci mostra una piccolissima anticipazione di quello che andremo a vedere nelle prossime settimane. La suddetta immagini la potete trovare riprodotta in calce alla presente notizia (contenuta nel post Twitter dell'utente @Spytrue), avendo quindi modo di osservarne tutti i dettagli.

Nella parte frontale dell'immagine sono ben visibili Vegeta e Trunks dal Futuro, ed è ovvio visto che il loro ruolo in questa saga è divenuto esponenzialmente più importante dopo la dipartita, presunta, di Goku, che è rimasto coinvolto nell'esplosione che ha distrutto il Prison Planet. Per il momento lo storico protagonista è stato estromesso dagli eventi, ed alcuni ipotizzano che possa davvero essere morto nell'incidente, ed è quindi compito dei due saiyan proteggere l'universo dalla nuova minaccia.

Ed è proprio quest'ultima ad essere la protagonista della key visual, con i pericolosissimi guerrieri evasi dalla Core Area tutti schierati. I sei combattenti fatti evadere da Fu hanno già palesato la loro intenzione di uccidere l'essere più importante in assoluto, Zeno, e il redivivo Zamasu (cancellato proprio dal lui nella serie originale) ha tutte le intenzioni di vendicarsi con la collaborazione del nuovo e misterioso Hearts.

Cosa ci aspetta nel prossimo episodio di Super Dragon Ball Heroes, l'ottavo, sembra essere proprio relativo al confronto tra Vegeta, Trunks e questi temibili avversari, con la sinossi che parla anche di Hearts, il leader, pronto a svelare come intende raggiungere i suoi obbiettivi. Per saperlo non ci resta che attendere la fine di questo mese, quando la nuova puntata verrà mandata in onda.

Che ne pensate della nuova immagini? Siete interessati alla saga del Conflitto Universale? Fatecelo sapere nei commenti!