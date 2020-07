Super Dragon Ball Heroes: svelate tante novità sulle nuove trasformazioni di Goku e Vegeta

Manca poco al debutto dell'episodio 5 di Super Dragon Ball Heroes, puntata in cui dovrebbero essere mostrate per la prima volta le nuove trasformazioni di Goku e Vegeta. Nel caso in cui voleste saperne qualcosa in più però non dovete preoccuparvi, visto che la rivista di Shueisha V Jumps ha recentemente condiviso tante nuove informazioni.

Innanzitutto vi ricordiamo che i due protagonisti saranno, nello specifico, Xeno Goku e Xeno Vegeta, le versioni alternative dei due eroi introdotte nell'anime. Le nuove trasformazioni saranno sbloccate durante lo scontro con Janemba, per l'occasione reintrodotto con un nuovo design, e fungeranno da power up per il Super Saiyan di quarto livello.

Le immagini visibili in calce ci permettono di dare un'occhiata ravvicinata a questa forma, di cui è stato svelato il nome ufficiale. Il Super Full Power Super Saiyan 4: Limit Breakthrough, questa l'esatta traduzione dal giapponese, attingerebbe al potere nascosto dell'Oozaru dorato, permettendo così agli eroi di superare il limite del Super Saiyan 4. Naturalmente si tratta di power up non canonici, quindi sarebbe inutile cercare di contestualizzarli nell'opera magna di Akira Toriyama.

Nonostante le nuove trasformazioni siano presenti nella locandina dell'episodio 5 comunque, la rivista non conferma che sarà quella la puntata in cui le vedremo. Potrebbe infatti trattarsi di una semplice promozione del nuovo arco narrativo. Per maggiori dettagli, dovremo aspettare il 6 agosto.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!