Super Dragon Ball Heroes: svelati nuovi dettagli sulla trama?

Weekly Shonen Jump ci fornisce aggiornamenti sul videogioco di Super Dragon Ball Heroes, svelando qualche dettaglio che potrebbe essere utile a fornire ulteriori informazioni sulla trama dell'anime promozionale che inizierà a luglio.

Tramite le pagine della rivista giapponese, infatti, apprendiamo che molto presto il titolo riceverà la sua terza Universe Mission, ovvero un nuovo mini-arco narrativo che compone la Saga attualmente in corso: Planet Prison.

Proprio la saga di Planet Prison sarà il materiale di adattamento per l'anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes, che debutterà domenica 1 luglio in streaming Dal momento che le premesse della serie sembrano attingere pienamente dalla trama della prima Universe Mission del gioco targato Bandai Namco, supponiamo che la neo-annunciata Universe Mission 3 possa rappresentare un ulteriore spunto per la trama dell'anime.

Per ora non abbiamo molte informazioni, ma dalle immagini rilasciate pare che assisteremo al ritorno di Towa, che dalla sua avrà l'ausilio di un personaggio molto simile a Trunks ma che indossa la corazza Saiyan che portano i guerrieri Xeno.

Anche nell'anime assisteremo a un simile avvento? Magari il nostro Future Trunks dovrà affrontare una versione Xeno di sé stesso?



L'appuntamento, dunque, è fissato a domenica 1 luglio con il primo episodio di Super Dragon Ball Heroes.