Super Dragon Ball Heroes: svelato un nuovo personaggio inedito

Recentemente è stato diffuso sul web un set di immagini ritraenti un nuovo, inedito, personaggio, pronto a fare il suo debutto nel corso dei prossimi episodi dell'eccentrica serie animata Super Dragon Ball Heroes. Si tratta di un alleato dei nostri protagonisti o di un nuovo, formidabile nemico?

Come i fan hanno avuto modo di apprendere recentemente, a dicembre arriverà il sesto episodio della serie spin-off Super Dragon Ball Heroes. Si tratta di un'opera non canonica, che proprio in virtù di questo suo non essere direttamente collegata alla mitologia contenuta ufficialmente all'interno dell'universo creato da Akira Toriyama, ha potuto sbizzarrirsi nel combinare personaggi conosciuti, trasformazioni potentissime e anche figure del tutto inedite.

Grazie a delle immagini apparse sul web nel corso delle ultime ore, veniamo a sapere che uno di questi personaggi originali potrebbe debuttare a breve nella serie. Infatti, alcune immagini promozionali, pubblicate sul profilo Twitter di @DBReduxTDC, e che potete visionare voi stessi in fondo all'articolo, ritraggono un nuovo misterioso essere, pronto a inserirsi nelle vicende narrate da Super Dragon Ball Heroes. Il personaggio ha un volto e una figura chiaramente aliena, con la pelle grigia e un esoscheletro dello stesso colore, simile a quello di Freezer (e a quello della sua famiglia), il tutto corredato da due occhi color rubino.

Nell'altra immagine, in cui lo possiamo vedere di profilo mentre viaggia in una stupenda ambientazione spaziale ricca di luce stellare, si nota però una parte di un simbolo che l'essere porta sul cuore, simbolo che i fan hanno immediatamente riconosciuto come quello portato dai membri della Galactic Patrol, come Jaco. Che sia anche lui membro di tale organizzazione? Che si tratti quindi di un nuovo alleato per i nostri protagonisti? O ci troviamo di fronti all'ennesimo temibile nemico da fronteggiare? Qualsiasi sia la risposta, ha tutta l'aria di essere un guerriero estremamente pericoloso.

Ricordiamo che il franchise di Dragon Ball si appresta ad accogliere un importante novità, con il 14 dicembre prossimo che vedrà l'arrivo nei cinema del lungometraggio Dragon Ball Super: Broly.