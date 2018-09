Super Dragon Ball Heroes ha svelato lo sconfinato potenziale di un Oozaru Dorato!

Nei giorni scorsi è stato finalmente rilasciato il quarto episodio di Super Dragon Ball Heroes, l’anime promozionale tratto dall’omonimo brand videoludico, che per l’occasione ha finalmente fatto chiarezza sul vero potere del cosiddetto Oozaru Dorato: lo scimmione Super Saiyan già visto in Dragon Ball GT!

Come i fan sapranno, nel terzo episodio di Super Dragon Ball Heroes, il malvagio Kanba ha appunto assunto la suddetta trasformazione, costringendo Goku e Vegeta a fondersi nel potente Vegeth. Nemmeno l’unione fra i due storici rivali ha però potuto tenere testa al guerriero proveniente dal passato, che dopo essersi trasformato in Oozaru Dorato - attraverso una luna artificiale - ha addirittura sciolto la fusione dei suoi avversari.



Tornati ad essere due entità separate, Goku e Vegeta, nel nuovo episodio, hanno cercato a più riprese di tagliare la coda del nemico, affinché questi riassumesse le proprie sembianze normali. Tuttavia, il gigantesco Kanba ha dimostrato di possedere una velocità e dei riflessi senza pari, attraverso i quali è riuscito a vanificare tutti gli attacchi di Vegeta, Goku, Trunks e Golden Cooler.



Messo alle strette e addirittura schiacciato dal nemico, Goku si è dunque trasformato in Super Saiyan Blue e ha utilizzato il Kaioken per moltiplicare la propria forza di almeno venti volte. Ma anche così potenziato, il Saiyan non ha potuto fare molto contro la mostruosa forza dell’Oozaru Dorato.



Di conseguenza, i fan sono ora convinti che il vero potere della suddetta trasformazione potrebbe essere molto superiore a quello del Super Saiyan Blue potenziato dal Kaioken. Sfortunatamente Fu ha utilizzato la propria tecnica segreta per annullare la trasformazione di Kanba, ma non è detto che il Saiyan non possa, in futuro, creare un’altra luna artificiale per potenziarsi nuovamente.

E voi, cosa ne pensate del terrificante potere esibito da Kanba trasformato in Oozaru Dorato? Vi piacerebbe assistere ad un ipotetico scontro fra Xeno Goku Super Saiyan 4 e l'Oozaru Dorato per chiarire, finalmente, quale delle suddette trasformazioni sia più potente?