Super Dragon Ball Heroes: Tadayoshi Yamamuro disegna Goku con la nuova uniforme

In attesa di poter finalmente ammirare l’ottavo episodio dell’anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes, che appunto verrà diffuso entro la fine di febbraio 2019, il manga ufficiale del brand rivela cosa ne sarà del nostro Son Goku. Tutti i dettagli dopo il salto!

Come segnalato in un nostro precedente articolo, il principale protettore della Terra del Settimo Universo non è morto durante l’esplosione del Pianeta-Prigione. Al contrario, il Super Saiyan ha raggiunto la dimensione del Grande Sacerdote, probabilmente attraverso l’uso del teletrasporto, e addirittura ne è diventato il più recente allievo!



Un disegno realizzato da Tadayoshi Yamamuro, character designer del videogioco Dragon Ball Heroes, ci mostra infatti il nostro eroe con indosso l’uniforme dello stesso Grande Sacerdote. Sfortunatamente non sappiamo ancora come e perché il Saiyan abbia deciso di raggiungere proprio la suddetta divinità, ma è plausibile che l’allenamento gli abbia permesso di migliorare ulteriormente le proprie doti di guerriero. È mai possibile che proprio questa circostanza permetta al guerriero di ricorrere più spesso all'Ultra Istinto?

E voi, cosa ne pensate di questa svolta? E soprattutto, cosa vi aspettate dal “nuovo” Goku, che quasi certamente esordirà nella prossima puntata di Super Dragon Ball Heroes? Fateci conoscere tutte le vostre opinioni e teorie attraverso il riquadro dei commenti!