Super Dragon Ball Heroes: titolo e teorie per la seconda puntata della Ultra God Mission

L’anime di Dragon Ball è finalmente tornato, almeno nella sua incarnazione non canonica. Di recente, infatti, è stato rilasciato il primo episodio di Super Dragon Ball Heroes - Ultra God Mission. Un misterioso personaggio ha indetto un nuovo torneo a cui sono stati invitati i migliori combattenti del franchise. Cosa sta per succedere?

Nel corso della puntata introduttiva della nuova saga dell’anime promozionale, Chronoa soccombe al cospetto della ex Kaioshin del Tempo Aios, che con i suoi misteriosi guerrieri in nero richiama i combattenti più forti dello spazio e del tempo. In Super Dragon Ball Heroes è cominciato il Torneo dello Spazio e del Tempo, una competizione a cui prendono parte i Guerrieri Z, quelli Xeno, e tanti altri tornati dal passato e persino dal futuro.

Nell’episodio 2 dell’arco narrativo, che presumibilmente arriverà un mese dopo il precedente, la caotica rissa finalmente comincerà in via definitiva. Nella Ultra God Mission assisteremo allo scontro tra Goku, ma anche a quello tra Yamcha e Mecha Freezer.

Intitolata “Ferce Battle in the Super Space-Time Tournament! The Warriors in Black Strike”, la puntata vedrà molto probabilmente il debutto sul campo di battaglia dei misteriosi guerrieri in nero. Tra di essi, pare nascondersi Mirai Gohan e persino un Namecciano. Cosa sta complottando Aios?