Super Dragon Ball Heroes: il terzo episodio uscirà il 6 settembre 2018

Mancano pochi giorni al debutto del nuovo episodio di Super Dragon Ball Heroes, l'anime promozionale ispirato al celebre videogioco arcade targato Bandai Namcov. Il publisher ha confermato la data e l'orario di messa in onda, che non avverrà il 1 settembre bensì il 6 dello stesso mese.

La puntata, la cui durata dovrebbe attestarsi nuovamente intorno agli 8-9 minuti complessivi, sarà trasmessa sul sito ufficiale di Bandai Namco con la sola localizzazione nipponica alle 1:30 Japan Standard Time - ovvero le 13:30 secondo il fuso orario giapponese, che da noi invece corrispondono alle ore 6:30 del mattino di lunedì 6 settembre.

Di seguito titolo e sinossi del nuovo episodio dell'anime promozionale:

TITOLO : Lo splendore più potente! Vegeth Super Saiyan Blue Kaiohken esplode!!"

: Lo splendore più potente! Vegeth Super Saiyan Blue Kaiohken esplode!!" TRAMA: Il Saiyan malvagio chiamato "Cumber" ha rivelato al sua vera forma e, per sconfiggerlo, Goku e Vegeta si uniscono con gli orecchini Potara! Danno vita al guerriero più potente, Vegeth Super Saiyan Blu, che riesce persino a utilizzare il Kaiohken! Cumber, allora, si prepara a rilasciare una forma incredibile..

Ricordiamo che la trama di Super Dragon Ball Heroes non è in alcun modo collegata in maniera canonica agli eventi appartenenti alla continuity della serie principale di Dragon Ball Super, nonostante le vicende si collochino appena dopo il Torneo del Potere vinto dall'Universo 7.