Super Dragon Ball Heroes torna il 6 agosto, ecco le nuove trasformazioni di Goku e Vegeta!

Pochi istanti fa è stata finalmente confermata la data di uscita per l'episodio 5 di Super Dragon Ball Heroes e, tramite una splendida key visual, anche il ritorno di un celebre villain. La novità più grande però è che l'immagine in questione mostra anche un'altra sorpresa, ovvero un nuovo, incredibile power up per Goku e Vegeta.

Come potete vedere in calce, Xeno Goku e Xeno Vegeta (che vi ricordiamo essere le versioni alternative dei due eroi creati da Toriyama) vengono ritratti in una nuova forma, che sembrerebbe unire il potere del Super Saiyan di quarto livello e l'Ultra Istinto. Tra loro possiamo osservare il nuovo Janemba, villain introdotto nel film del 1995 Dragon Ball Z - Il diabolico guerriero degli inferi e qui riproposto con un nuovo design.

La sinossi del nuovo episodio, che vi ricordiamo essere intitolato "Una Battaglia Decisiva all'Inferno! Un nuovo Janemba", recita quanto segue:"Riportato in vita dalle mani di Dr. W, Janemba combatte contro Xeno Goku e Xeno Vegeta. Dopo Janemba, il quale è potenziato dai poteri del Super Saiyan 4, anche Goku e i suoi amici, che si trovavano in luogo diverso, appaiono improvvisamente mentre danno la caccia a Fu. Sia Goku Xeno che Goku riescono a spazzare via Janemba con una raffica di vento, ma ecco che appaiono due ombre misteriose nel cielo...!!".

E voi cosa ne pensate? State seguendo l'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste rimasti indietro invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento sull'episodio 4 di Super Dragon Ball Heroes.