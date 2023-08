Super Dragon Ball Heroes: torna nonno Gohan! Lo scontro con Muten e tante altre sfide

Super Dragon Ball Heroes si prepara alla Meteor Mission, la prossima saga che verrà inaugurata dall'anime non canonico e dall'omonimo videogioco arcade. Prima di inaugurare i futuri eventi, tuttavia, l'Ultra God Mission di Super Dragon Ball Heroes saluta gli spettatori con una puntata ricca di sfide emozionanti.

Nella UGM10 di Super Dragon Ball Heroes una Kamehameha Generazionale lanciata da Goku, Mirai Gohan e Bardack, rispettivamente nelle loro forme più forti, ossia l'Ultra Istinto, il SSJ2 e il SSJ4, mette fine allo scontro con il Re Demone Oscuro Demigra. L'antagonista principale della Ultra God Mission viene sconfitto, ma prima dei saluti finali Goku chiede un ultimo desiderio alla Kaioshin Aios. Il Torneo dello Spazio-Tempo riprende con una serie di sfide emozionanti.

Nell'episodio 10 di Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission si scontrano l'Ultra Istinto e il Super Saiyan 4, una sfida che chiarisce finalmente quale forma tra le due è la più forte, ma non solo. Nella sequenza dei credit assistiamo a tanti altri combattimenti, in primis quello gemello tra Vegeta Super Saiyan Blue Evo e Xeno Vegeta Super Saiyan 4.

Altra grande battaglia è tra due anziani guerrieri, entrambi maestri di Goku. Parliamo della sfida tra nonno Son Gohan e Muten. Come vediamo dai frame condivisi dall'utente in calce all'articolo, si sfidano con i loro colpi migliori anche Piccolo e Paikuhan, Chichi e Annin, personaggio apparso in due episodi filler di Dragon Ball, e Ub e Xeno Gohan.