Super Dragon Ball Heroes, torna Vegeta con il Super Saiyan Blue Evolution!

L'ultima puntata di Super Dragon Ball Heroes è stata una vera e propria bomba per quello che ci ha mostrato. Adattamento animato che sponsorizza l'omonimo videogioco, sta fornendo in realtà spunti molto interessanti, nonché combattimenti pazzeschi. L'episodio 10, in particolare, ha visto il ritorno di un potere molto atteso.

Il decimo episodio è stato fenomenale, nonostante la solita breve durata, e ci ha permesso di studiare importanti dettagli sullo stadio di Ultra Istinto Omen di Goku. Ma non solo, perché nella scena finale Vegeta, ferito, è costretto a chiamare a sé tutto il suo potere per fronteggiare il nemico, sbloccando, ancora una volta, il Super Saiyan Blue Shinka.

Nome alternativo al più scioglilingua Super Saiyan God Super Saiyan Evolution, la nuova modalità di Vegeta, che assomiglia in parte all'Ultra Istinto, l'abbiamo potuta ammirare poche volte. Sin dalla sua prima apparizione contro Toppo nella saga del Torneo del Potere di Dragon Ball Super, il potenziamento ha ispirato non poca curiosità agli occhi dei fan, grazie a quel caratteristico luccichio negli occhi e a quel colore blu più spinto e marcato.

Il Principe dei Saiyan è un uomo orgoglioso, potente che non ha paura di affrontare alcun nemico, ma soprattutto, è ambizioso, fedele agli allenamenti e alla famiglia, con l'obbiettivo di voler superare a tutti i costi il rivale di sempre, Goku. Per questo motivo è molto apprezzato dai fan, che lo hanno più volte rappresentato con diverse vesti, come ad esempio la recente illustrazione di Vegeta col Super Saiyan Green.

E voi, cosa ne pensate del Super Saiyan Blue Shinka, vi piace? L'unica cosa che ci sentiamo di aggiungere è che il prossimo episodio di Super Dragon Ball Heroes, che andrà in onda a maggio, sarà formidabile!