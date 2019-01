Super Dragon Ball Heroes: tornano gli Tsufuru nel franchise di Toriyama!

Il più recente episodio di Super Dragon Ball Heroes ha spiazzato i fan per diversi motivi: la potenza dell'Ultra Istinto, il ritorno di Zamasu e persino l'ingresso in scena degli Tsufuru.

Gli istanti finali dell'episodio 6 di Super Dragon Ball Heroes, infatti, hanno visto la sconfitta di Kanba per mano di Goku Ultra Istinto, ma il misterioso saiyan mascherato è stato tratto in salvo da un gruppo di nuovi nemici. Il leader della banda è un redivivo Zamasu, ma la divinità del Decimo Universo è accompagnata da altre curiose figure.

Tra queste figurano due personaggi che hanno tutta l'aria di essere due Tsufuru: questi villain faranno parte del prossimo arco narrativo dell'anime promozionale, intitolato "Conflitto Universale". Non è ancora chiaro il ruolo che ricopriranno gli Tsufuru nelle prossime vicende di Super Dragon Ball Heroes, ma di sicuro si riveleranno avversari insidiosi.

Per chi non lo ricordasse, gli Tsufuru sono un popolo alieno che molti anni fa venne conquistato e sterminato dai saiyan. Abbiamo testimonianze della loro esistenza in Dragon Ball GT, poiché uno dei villain principali è proprio il risultato di un esperimento Tsufuru: parliamo di Baby, il parassita in grado di possedere i corpi altrui e che si insinua all'interno di Vegeta creando un villain formidabile, destinato a soccombere contro il Super Saiyan 4.

Siete contenti del ritorno degli Tsufuru?