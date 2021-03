Super Dragon Ball Heroes: tornano le Sfere del Drago Oscure nella nuova saga

Super Dragon Ball Heroes è diventata ormai celebre come una serie che si prende molte libertà creative che riescono comunque a conquistare una buona parte della community appassionata dell'opera originale creata da Akira Toriyama, e con l'inizio del nuovo arco narrativo Goku si è trovato di fronte a nuove minacce dovute alle Sfere del Drago Oscure.

Il debutto della tanto attesa saga dello Spazio e del Tempo è stato segnato dal ritorno di due storici antagonisti, i quali grazie proprio al potere delle sfere oscure hanno acquisito una potenza impressionante. In questo nuovo arco Goku si trova in un universo completamente nuovo e diverso da quello mostrato in precedenza, in cui un misterioso Saiyan mascherato sembra essere in possesso delle Sfere del Drago Oscure, e decide di mandare a Freezer e Cooler rispettivamente le sfere ad una stella e a due stelle.

La fusione con le sfere ha reso talmente pericolosi i due avversari da spingere Goku a fare affidamento sull'Ultra Istinto, e allo stesso tempo ha posto le basi per possibili, e interessanti, sviluppi, che caratterizzano questo arco. E voi cosa ne pensate del ritorno delle Sfere del Drago Oscure? Ci sono degli antagonisti che vorreste vedere potenziati da queste? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che un misterioso legame potrebbe portare alla distruzione dell'Universo 7, e vi lasciamo ad una splendida key visual dedicata alla nuova saga.