Super Dragon Ball Heroes: Towa protagonista di un importante rivelazione

Super Dragon Ball Heroes, la serie spin-off di Dragon Ball tratta dal popolare videogioco arcade, ha portato alla luce numerose forme alternative di personaggi già ben conosciuti ma anche diversi antagonisti originali, tra cui Towa di cui è appena stato svelato un importante segreto.

La trasposizione animata del videogioco arcade Dragon Ball Heroes ha dato vita a forme alternative di svariati protagonisti, come Xeno Goku, ha riportato sotto gli occhi di tutti trasformazioni già viste in passato, come quella in Super Saiyan 4, e non, come nel caso di Trunks Super Saiyan God. Inoltre la serie è stata anche in grado di introdurre nuovi personaggi e l'ultimo episodio trasmesso ha avuto al centro dell'attenzione proprio due di questi.

In particolare viene fatta un importante rivelazione riguardante Towa, una degli antagonisti originali della serie, originaria dell'Oscuro Regno Demoniaco lo stesso luogo di provenienza di Darbula, nemico apparso nella saga di Majin Bu nell'opera originale. La scienziata svela di essere la madre di Fuu, il principale antagonista dell'arco narrativo attualmente in corso nell'anime. Ricordiamo infatti che nel primo episodio della seconda stagione, prima della distruzione dell'Oscuro Regno Demoniaco, abbiamo potuto assistere al salvataggio del figlio da parte di Towa stessa.

Recentemente gli eroi sono stati impegnati a combattere proprio Fuu e durante l'ultima trasmissione dell'anime di Super Dragon Ball Heroes abbiamo visto quest'ultimo ricevere un potente colpo da Vegeth.

E a voi sta piacendo questa trasposizione animata? Sospettavate già il segreto di Towa? Fatecelo sapere con un commento.