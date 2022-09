Super Dragon Ball Heroes, il tradimento di Yamcha: dalla parte del nemico?

Super Dragon Ball Heroes ha dato spazio a numerosi antagonisti del passato, tornati più forti che mai in cerca di vendetta. Mai ci saremmo aspettati però che tra i grandi protagonisti della nuova Ultra God Mission potesse esserci anche Yamcha, nell’ultima puntata autore di gravissimo tradimento.

La quarta puntata di Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission è dedicata alla sfida di Goku, ma non solo. Mentre il Saiyan sfida suo padre Bardack, anche gli altri invitati al Torneo dello Spazio-Tempo di Aios sono impegnati in delle sfide pazzesche.

Dopo aver combattuto contro Mecha Freezer nel primo episodio della Ultra God Mission, Yamcha è protagonista di una nuova sfida. L’umano, che a lungo ha combattuto al fianco di Goku, deve battersi con un Guerriero in Nero, un membro della Tribù di Cristallo il cui pianeta venne distrutto dai pirati spaziali.

Tuttavia, quando la donna sta per essere morire per mano del Sicario Infallibile dell’Universo Sei Hit, Yamcha corre in soccorso dell’antagonista. Nonostante sia un’avversaria, Yamcha non può permettere che una donna venga uccisa in combattimento.

Colpita dal questo temerario atto di coraggio, la Guerriera in Nero si innamora di Yamcha. Tuttavia, questa novella coppia di fidanzatini deve battersi con Hit, furioso per non essere riuscito a uccidere la nemica a causa dell’intervento dell’umano.