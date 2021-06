Super Dragon Ball Heroes: trailer speciale per celebrare il 60° Annecy Film Festival

Il prestigioso Annecy Film Festival nacque nel 1960 in Francia e nel corso degli anni ha portato tra le sue fila la presentazione di tante pellicole. Saltato nel 2020 a causa del Covid-19, quest'anno il festival francese si è tenuto negli ultimi giorni con la 60° edizione. E per l'occasione, la Toei ha festeggiato con Super Dragon Ball Heroes.

In aggiunta agli episodi in onda su Youtube, Super Dragon Ball Heroes si è presentato anche all'Annecy Film Festival 2021 con un trailer promozionale per celebrare l'importante anniversario raggiunto dalla manifestazione d'oltralpe. Nel video in basso, pubblicato dalla pagina Dragon Ball Hype, vediamo il brevissimo video di meno di 30 secondi totali, dove i personaggi sfilano attacchi, colpi energetici e fasi più tranquille.

Il video è stato naturalmente prodotto da Toei Animation, ma il character design è stato affidato a Naohiro Shintani, l'animatore che era stato inserito sull'anime del 2015 e che si pensa tornerà anche per il film di Dragon Ball Super nel 2022. Ovviamente il trailer si concentra prevalentemente su scene semplici e non inerenti agli ultimi sviluppi del brand.

Intanto Super Dragon Ball Heroes tornerà anche il prossimo anno con una nuova saga che porterà i guerrieri in una storia inedita dove affronteranno altri nemici.