Super Dragon Ball Heroes, trapela in rete la data e la sinossi dell'Episodio 16!

Il mese di ottobre sta per arrivare, e con esso anche il nuovo episodio di Super Dragon Ball Heroes, l'adattamento animato di TOEI Animation per promuovere l'omonimo gioco. Nel frattempo, in rete, sono emerse nuove informazioni sulla 16esima puntata, tra cui la data di debutto e la sinossi.

Riprendendo dallo scontro tra Goku e Kamioren, dove il Saiyan ha dimostrato tutta la propria potenza grazie all'Ultra Istinto, i nostri eroi dovranno continuare a fronteggiare la minaccia di Hearts. Il nuovo episodio, infatti, intitolato "Zamasu Vs Universo 7! La Fine di un'Ambizione!", debutterà sul piccolo schermo il prossimo 10 ottobre. L'insider Dragon Ball Hype, inoltre, ha rivelato persino la sinossi della puntata che vi riportiamo quanto segue:

"Il seme dell'Universo è finalmente colmo di energia! Hearts, che ha preso il completo seme dell'Universo, si trasformerà adesso in un bozzolo. Ce la faranno Goku e gli altri a impedire la riuscita del piano di Hearts?"

Dal titolo, Zamasu sarà protagonista di un nuovo combattimento, seppur i nostri eroi, soprattutto un malmesso Goku reduce dai postumi dell'Ultra Istinto, sono ormai sfiniti. Non ci resta, dunque, che attendere il prossimo 10 ottobre, quando TOEI Animation pubblicherà tramite i propri canali l'attesissimo episodio 16 di Super Dragon Ball Heroes.

E voi, invece, cosa ne pensate della sinossi della prossima puntata? Riusciranno i nostri eroi a sconfiggere Hearts e i suoi malefici progetti? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.