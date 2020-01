Super Dragon Ball Heroes: trapelata la sinossi dell'episodio speciale in arrivo a febbraio

C'era un diffuso scetticismo riguardo all'accoglienza dell'anime di Super Dragon Ball Heores, la trasposizione di un cabinato giocabile esclusivamente in Giappone, ma gli innumerevoli personaggi introdotti e la continua aggiunta di trasformazioni inedite ne hanno decretato il successo.

Recentemente, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione, tuttavia prima della sua trasmissione andrà in onda un episodio speciale previsto per la fine di Febbraio. Grazie all'utente Dragon Ball Hype - il quale ha tradotto la sinossi giapponese - possiamo avere una piccola anticipazione riguardo alla trama della prossima puntata:

"Dark King, Mechikabura libera la sua aura malvagia. Trunks Xeno e Vegito Xeno lo affrontano. Mentre Time Patrol e Dark Demon Realm entrano in una feroce battaglia, Iowa è in piedi davanti alla spaccatura spazio-temporale con un bambino in braccio. E' l'inizio di una nuova battaglia!"

In basso potete scorgere l'immagine promozionale dell'episodio, che mostra in primo piano Trunks Super Saiyan God e Vegito Super Saiyan 4. Come si può leggere dalla sinossi, i due guerrieri ingaggeranno uno scontro con il Dark Ring. La puntata sarà disponibile a partire dal 23 Febbraio. Che aspettative avete per la nuova stagione? Fatecelo sapere con un commento!

Quando si svolgono gli eventi di Super Dragon Ball Heroes? L'episodio 19 svela l'arcano. Intanto, è ufficiale l'arrivo della seconda stagione di Super Dragon Ball Heroes nel mese di Marzo.