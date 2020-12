Super Dragon Ball Heroes: con questa trasformazione Broly è più potente che mai

Super Dragon Ball Heroes ha coronato i sogni dei fan del franchise facendo tornare in scena il Super Saiyan 4, avversari storici o regalando trasformazioni sorprendenti ai vari protagonisti. Ma con il debutto di Broly, il nuovo episodio dell'anime promozionale è andato oltre.

Finalmente diventato canonico con la pubblicazione dell'ultima pellicola del franchise, Broly sta per tornare in azione anche nell'anime. Ma a dispetto delle attese, il Leggendario Super Saiyan non sta per debuttare nella serie animata regolare, ma bensì in Super Dragon Ball Heroes, lo spin-off non canonico tratto dall'omonimo videogioco.

Sin dalla prima puntata, l'anime promozionale ha soddisfatto il fan service riportando in azione numerosi cattivi ed eroi che altrimenti non avrebbero avuto la possibilità di tornare nella serie principale. Ma il nuovo episodio promette una delle più emozionanti e intense battaglie di sempre.



Sul proprio profilo Twitter, l'utente Dragon Ball Chronicles ha condiviso un trailer dedicato al prossimo arco narrativo dell'anime, saga in cui verrà introdotta una nuova spaventosa minaccia. Se Broly è già di per se uno dei guerrieri più pericolosi e brutali dell'universo, con questa nuova trasformazione diverrà implacabile per qualsiasi sfidante.

Nel breve filmato, infatti, possiamo vede Broly raggiungere lo stadio del Super Saiyan 4 Limit Braker, trasformazione che abbiamo potuto già ammirare da Xeno Goku e Xeno Vegeta. Chi avrà il coraggio di opporsi a lui? Vi affascina questa nuova forma? In Super Dragon Ball Heroes Goku potrebbe diventare Gran Sacerdote. Scopriamo le cinque migliori trasformazioni non canoniche di Super Dragon Ball Heroes.