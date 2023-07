Super Dragon Ball Heroes: una tripla Kamehameha nell'episodio 9 di Ultra God Mission

Divenuto un appuntamento fisso mensile, l'anime di Super Dragon Ball Heroes ha fatto il suo ritorno con il nono episodio della Ultra God Mission. La battaglia per lo spazio-tempo che coinvolge i Kaioshin Supremi del Tempo e il re demone Demigra giunge sul più bello. Riuscirà una tripla Kamehameha padre-figlio a fermare il malvagio antagonista?

Il Torneo Spazio-Tempo indetto dalla ex Kaioshin Suprema del Tempo Aeos era stato fermato dall'intervento del Re Demone Demigra e dei malvagi esseri infernali a lui subordinati. Con l'antagonista sempre più potente grazie all'energia oscura, la Kaioshin Chronoa ha ceduto i suoi Potara a Goku e Vegeta. In Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission 8 Vegeth sembrava poter concludere la battaglia.

Nelle ultime ore è arrivato da TOEI Animation l'episodio 9 di Super Dragon Ball Heroes, una puntata che riporta in scena numerosi personaggi dell'opera e che prosegue la battaglia principale. Quello tra Vegeth e Demigra è uno scontro alla pari, ma la fusione tra Goku e Vegeta improvvisamente si spezza. Sopravvissuto a un colpo terribile, a quel punto Demigra diventa ancora più forte con una nuova trasformazione che mette fuori dai giochi il Principe dei Saiyan.

Mentre una serie di nuovi guerrieri, tra cui Ub e Paikuhan, compaiono per dare man forte, Demigra lancia una potente onda d'energia che si accinge a distruggere lo spazio-tempo. Per impedire il caos, Goku Super Saiyan Blue sferra una Kamehameha. Questa, riceve il supporto prima di Xeno Mirai Gohan e poi anche di Xeno Bardack. La tripla Kamehameha padre-figlio tra Goku Ultra Istinto, Mirai Gohan SSJ2 e Bardack SSJ4 sembra respingere Demigra. Con la fine imminente di questa Mission, è stata annunciata una nuova saga per Super Dragon Ball Heroes.