Super Dragon Ball Heroes, Trunks del futuro arriva nell'universo 6

Nell'ultimo episodio di Super Dragon Ball Heroes è stato ufficialmente introdotto l'arco narrativo del conflitto universale, causando quindi l'incontro di diversi personaggi del multiverso che finora non si erano ancora conosciuti. È il caso di uno dei saiyan più famosi, Trunks del futuro.

L'obiettivo dei nuovi cattivi della serie, recentemente introdotti, è di togliere di mezzo zeno, il dio del multiverso di Super Dragon Ball Heroes, e Trunks è intervenuto per rovinare i malefici piani. Con questo aiuto, effettuato insieme a Vegeta, per la prima volta il mezzo saiyan è comparso nell'universo 6. Insieme al ritorno dell'antagonista Zamasu, ricompaiono tanti personaggi come Hit e i saiyan Cabba, Caulifla e Cale dell'altro universo, che finora hanno interagito con ben pochi personaggi del più famoso universo 7.

La battaglia non è stata ancora mostrata, poiché programmata per il prossimo episodio, ma nel frattempo Cabba si stupisce di vedere il suo maestro Vegeta e, soprattutto, di scoprire che ha un figlio. È solo l'inizio di una nuova interazione tra personaggi, che sicuramente proseguirà nei prossimi episodi. Super Dragon Ball Heroes tornerà a febbraio, senza però una data ufficialmente rivelata, con l'episodio 8.