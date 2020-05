Super Dragon Ball Heroes: Turles e Bojack tornano più forti che mai!

L'anime Super Dragon Ball Heroes è una serie spin-off dell'universo creato da Akira Toriyama, che permette quindi una maggiore libertà per quanto riguarda l'apertura verso altre linee temporali, e che per il ritorno di personaggi provenienti unicamente dalle pellicole dedicate al brand, come visto nell'ultima puntata.

Infatti nell'episodio 3 di SDBH Big Bang Mission hanno fatto la loro apparizione gli antagonisti Turles e Bojack. Trovandosi di fronte a questi vecchi nemici, Goku e Vegeta, trasformati in Super Saiyan Blue, si sono trovati sorprendentemente in difficoltà.

I nuovi alleati di Fu sembrano aver superato i limiti del passato, diventando sempre più potenti, sia grazie ai loro allenamenti ma anche grazie all'energia proveniente direttamente dall'Albero dell'Universo. Turles e Bojack rappresentato rispettivamente gli antagonisti del terzo e del nono film di Dragon Ball Z, e condividono entrambi delle origini particolari.

Turles, dal volto identico a quello di Goku, compare sulla scena creando l'Albero del Potere, similmente a quanto visto per Fu nei precedenti episodi. Turles non si era rivelato in grado di sconfiggere Goku e i Guerrieri Z, ma sembra che lo scienziato sia riuscito a separarlo dal flusso del tempo per aggiungerlo al suo "esercito di villain".

Bojack invece era un potentissimo alieno-demone, che aveva come obiettivo la conquista dell'Universo. Fu imprigionato su una stella dai quattro Re Kaioh. Alla fine del Cell Game, Goku decise di teletrasportarsi con Cell sul pianeta del Re Kaioh del nord, e dopo che questo venne distrutto dall'esplosione di Cell, Bojack si ritrovò libero. Una volta sulla Terra Bojack verrà sconfitto da Gohan.

Nonostante questi due villain siano stati sconfitti in passato, ora sembrano totalmente in grado di tenere testa a due Super Saiyan Blue, è quindi plausibile pensare che in futuro vedremo altri nemici proveniente dal passato, pronti a vendicarsi delle sconfitte subite. Ricordiamo inoltre che sono stati annunciati il titolo e la sinossi del quarto episodio di SDBH.