Super Dragon Ball Heroes, tutti gli episodi di Prison Planet raccolti in un video!

Mancano pochi giorni alla messa in onda dell'episodio 7 di Super Dragon Ball Heroes, previsto per il 10 gennaio, e la curiosità dei fan non fa che accrescere grazie al colpo di scena che è andato a concludere l'ultima puntata. Si può dire che gli eventi basati sull'arco narrativo Prison Planet hanno sorpreso i fan.

Tuttavia è stato difficile per molti poter seguire in maniera completa ogni episodio della serie animata in quanto la serie non è stata ufficialmente rilasciata negli Stati Uniti. Ora, grazie all'enorme lavoro fatto da un gruppetto di fan devoti, tutti gli episodi dell'arco narrativo de Prison Planet sono stati raccolti e accorpati un un unico video.



L'utente Twitter Terez (@Terez27) ha pubblicato la raccolta completa di tutti e sei gli episodi attualmente rilasciati in un video, completo di sottotitoli in lingua inglese. Il video ha una durata complessiva di 45:23 minuti. Inoltre è stata inclusa una lista completa dei credits della serie, visionabile in calce all'articolo. Un'occasione da non perdere!



Come ricordato in precedenza, il sesto episodio si è concluso con una grande sorpresa e anticipando quello che sarà il nuovo arco narrativo della serie dopo gli eventi legati a Prison Planet. Ricordiamo che la settima puntata avrà come titolo "Zamasu è tornato in vita?! Si alza il sipario sull'arco del Conflitto Universale!". Trunks, Vegeta e gli altri, fuggiti da Prison Planet, vengono informati di un assalto in corso nel Sesto Universo. I guerrieri più forti di tutti gli Universi si preparano a una guerra violenta. Cosa accadrà in questo nuovo Arco?



Dragon Ball Heroes nasce come videogioco arcade giapponese sviluppato da Dimps e basato sul franchise di Dragon Ball. Il maggio scorso è stata annunciata sulle pagine della rivista V Jump un adattamento a serie promozionale anime. La messa in onda è iniziata il 1 luglio 2018.