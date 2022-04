Super Dragon Ball Heroes, il nome ufficiale del Guerriero in Nero venuto dal futuro

In Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission è tornato uno di quei personaggi che maggiormente ha commosso la community con la sua storia. Parliamo di Mirai Gohan, il quale si sacrificò per proteggere il suo allievo Trunks dalla minaccia degli androidi C-17 e C-18. La versione oscura apparsa nell'anime promo, ha ora un appellativo ufficiale.

Nei primi due episodi del nuovo arco narrativo dell'anime promozionale tratto dall'omonimo videogioco arcade, i protagonisti hanno preso parte a un torneo a cui sono stati chiamati i più forti combattenti di tutte le linee temporale e dei vari universi.

Il Torneo Spazio-Tempo di Super Dragon Ball Heroes vede infine trionfare Yamcha, per la squadra dei Guerrieri Z. Oltre a questi, tra i vincitori ci sono anche i Guerrieri della Pattuglia Temporale e le squadre formate da Jiren e Hit, e Heart e Cumber.

Quando i partecipanti ancora rimasti in vita si riuniscono tra loro, nella Ultra God Mission torna un fantasma venuto dal futuro. Nonostante il suo volto incappucciato, Piccolo e Goku subito riconoscono le sue movenze. Quello affrontato da Xeno Trunks, altri non è che Future Gohan.

L'identità di quel misterioso personaggio viene confermata dalla denominazione ufficiale attribuitagli dalla serie. Egli, viene chiamato con il nome di Guerriero in Nero dal Futuro. L'appellativo, la cicatrice sul volto e il suo stile di combattimento non lasciano spazio a dubbi. E voi, cosa vi aspettate dal malvagio ritorno in scena di Mirai Gohan?