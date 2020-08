Super Dragon Ball Heroes: nell'ultimo episodio riappare una vecchia conoscenza

Se siete dei fan accaniti dell'enorme franchise di Dragon Ball, saprete sicuramente che nel corso della serie abbiamo visto la dipartita d'innumerevoli personaggi, tra comprimari e antagonisti più o meno di sfondo, che poi però sono improvvisamente tornati in pompa magna sulla scena come se non fosse successo nulla.

Nel corso dei vari capitoli del franchise, la facilità con cui così tanti personaggi ritenuti "trapassati" sono tornati alla luce della ribalta ha portato molti a far nascere un vero e proprio meme a tema. Ebbene, attraverso l'ultimo episodio Super Dragon Ball Heroes - serie che continua a far parlare parecchio di sé, anche grazie ai tanti gadget a tema - un altra vecchia conoscenza è tornata a far discutere, sotto gli occhi increduli d'innumerevoli fan.

Stiamo infatti parlando di Hearts, personaggio che molti ricorderanno sicuramente in quanto antagonista principale nella Saga del Conflitto Universale. Parliamo indubbiamente di uno degli avversari più pericolosi e intriganti della saga di Super Dragon Ball Heroes, un pericolo con degli obiettivi tanto ambiziosi quanto rischiosi. Un piano forse troppo audace, visto che alla fine dei conti Hearts ha finito con il venire eliminato dall'esistenza stessa. Nelle scene conclusive dell'ultima puntata di Super Dragon Ball Heroes, è però possibile vedere proprio la sua riapparizione, segno del fatto che in futuro tornerà probabilmente a rappresentare una minaccia per i nostri eroi.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente i fan si sono scatenati sui social per la dipartita di un noto personaggio in Dragon Ball Super.