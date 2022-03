Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission, comincia il Torneo dello Spazio-Tempo

La serie anime di Super Dragon Ball Heroes ha permesso agli spettatori di ammirare combattimenti impensabili. La Ultra God Mission, però, surclasserà quanto visto in precedenza. Questa volta, centinaia di guerrieri provenienti dalle serie più disparate stanno per combattersi.

La Ultra God Mission di Super Dragon Ball Heroes è segnata dal Torneo dello Spazio-Tempo, una competizione organizzata dalla ex Kaioshin del Tempo per ragioni ancora sconosciute. Dopo aver messo a tacere Chronoa con l'aiuto dei suoi misteriosi guerrieri in nero, Aios invita i migliori combattenti dello spazio e del tempo, a riunirsi tutti.

Quando Goku viene portato da un insolito personaggio nel luogo X, si ritrova al fianco dei suoi compagni, tra cui Vegeta, Piccolo e Gohan. Ma non solo, tra le centinaia di presenti troviamo anche Jiren o Hit, che già parteciparono al Torneo del Potere, Turles, Tapion e Cooler, tratti dai vecchi film anime del franchise, Mecha Freezer e Kid Bu di Dragon Ball Z, e i Guerrieri Z della Pattuglia Temporale.

Le regole del torneo sono semplici e chiare: è un tutti contro tutti, suddiviso in diverse location. Ad esempio, nella Ultra God Mission a Yamcha tocca affrontare Mecha Freezer, mentre Goku deve vedersela con la versione Xeno di Super Dragon Ball Heroes. Oscure, sono ancora le conseguenze di questa grandiosa battaglia e la ricompensa del vincitore. Quali sono i fini di Aios?