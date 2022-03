Super Dragon Ball Heroes Ultra God Mission: data d'uscita e sinossi del secondo episodio

A fine marzo, torna Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission. La nuova saga dell'anime promozionale non canonico proseguirà con la trasmissione del secondo episodio, in cui finalmente vedremo i misteriosi Guerrieri in Nero scendere sui campi di battaglia. Cosa nascondono, e quali sono le loro intenzioni?

La premiere del nuovo arco narrativo è stata un successo, celebrato da TOEI con un artwork con i protagonisti della Ultra God Mission. Per l'anime promo è però tempo di andare avanti. Come indicato su Twitter dall'insider @DBSChronicles, il 31 marzo verrà trasmesso il secondo episodio di Super Dragon Ball Heroes Ultra God Mission.

Le teorie per la seconda puntata della Ultra God Mission ipotizzavano il debutto dei Guerrieri in Nero guidati da Aios, ed effettivamente sarà così. Come vediamo nella sinossi ufficiale, che trovate nel tweet in calce all'articolo, è tempo che questi misteriosi nemici scendano sui vari campi di battaglia.

Intitolato "Fierce Battle in the Super Space-Time Tournament! The Warriors in Black Strike!", l'episodio introdurrà i Guerrieri in Nero nel Super Torneo Spazio-Tempo organizzato dalla ex Kaioshin del Tempo. Essi, faranno la loro comparsa nelle varie location in cui i partecipanti si stanno scontrando, e appariranno dunque dinanzi a Goku e gli altri Guerrieri Z. La loro identità è ancora un mistero, ma il loro coinvolgimento porterà certamente a una battaglia furiosa.