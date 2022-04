Super Dragon Ball Heroes Ultra God Mission: i Guerrieri in Nero scendono in battaglia

Dopo la sconfitta definitiva di Fu nella Big Banga Mission, è l'ex Kaioshin Suprema del Tempo ha minacciare la stabilità temporale. In Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission, Aios, che ha catturato Chronoa, viene aiutata dai Guerrieri in Nero. Chi sono questi misteriosi combattenti?

Già nelle fasi finali della Big Bang Mission, i fan di Super Dragon Ball Heroes fecero la conoscenza di un Guerriero in Nero. Il misterioso personaggio incappucciato si rivelò essere un Saiyan, in grado di trasformarsi in Super Saiyan, dall'aspetto identico a quello di Goku. Questo, combatté al fianco dei Guerrieri Z sfidando il potentissimo Black Goku Super Saiyan Rosé 3.

Nella prima puntata della Ultra God Mission, scopriamo che quel "Goku" non è l'unico Guerriero in Nero. Questo gruppo misterioso lavora per conto di Aios, che minaccia la stabiltà dell'universo attaccando Chronoa.

Con il Torneo dello Spazio-Tempo di Super Dragon Ball Heroes che trova un vincitore, i Guerrieri in Nero scendono in campo. Uno di essi rivela di aver ucciso tutti gli sconfitti, oltre che aver cancellato i rispettivi universi. Xeno Trunks della Pattuglia Temporale dà inizio alle danze, ma nel bel mezzo del combattimento Piccolo e Goku intuiscono una triste verità. In Super Dragon Ball Heroes torna un fantasma del futuro. Quel Guerriero in Nero altri non è che Mirai Gohan. Due membri di questo gruppo sono dunque Goku e Gohan. In che modo la famiglia Son è legata all'organizzazione?