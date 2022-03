Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission, Kid Bu sfida Janemba

Le premesse della prima puntata di Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission promettono scintille. Il piano elaborato dalla misteriosa, inquietante Aios procede senza intoppi. A quali conseguenze porterà il torneo a cui ha dato vita?

Mettendo a tacere Chronoa, l’ex Kaioshin del Tempo Aios, con l’aiuto dei misteriosi guerrieri in nero, organizza una competizione oscura. In Super Dragon Ball Heroes comincia il Torneo Spazio-Tempo. Oltre cento guerrieri, provenienti dalle diverse linee temporali e da tutti gli universi, sono stati chiamati a prendere parte a uno scontro epico.

Mentre il Trunks di Super Dragon Ball Heroes sfida un suo vecchio amico, vediamo Goku imbattersi nel se stesso della Pattuglia Temporale. I due, alleati nella battaglia contro Fu, sono pronti a combattersi e a decretare il più forte tra il Super Saiyan Blue e il Super Saiyan 4.

Nel mentre, in altri luoghi, numerosi combattenti sono già immersi negli scontri. Ad attirare l’attenzione, è la sfida tra due esseri infernali, due pericolosi antagonisti che un tempo hanno quasi sconfitto Goku e distrutto la Terra. L’avversario di Kid Bu, la versione più sadica e malvagia di Majin Bu, è Janemba, antagonista principale del film Dragon Ball Z: Il Diabolico Guerriero degli Inferi”.

Nella seconda puntata della Ultra God Mission di Super Dragon Ball Heroes, ci aspetta il debutto dei guerrieri in nero, ma l’attenzione della community è rivolta verso questa battaglia. Chi, tra i due, si aggiudicherà il titolo del più potente demone infernale? Riuscirà Kid Bu a sconfiggere un mostro che solamente Gogeta era riuscito a fermare?