Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission, un morto torna dal futuro

In attesa della prossima pellicola, l'anime di Dragon Ball torna sul piccolo schermo nella sua incarnazione non ufficiale. È stato infatti finalmente trasmesso il primo episodio di Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission, nuova saga della serie promozionale. Ecco un dettaglio che forse è sfuggito ai più.

La key visual di Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission ha accompagnato la messa in onda di questa prima puntata, che inaugura un nuovo ciclo di episodi. Dopo aver sventato la minaccia di Fu, Goku e compagni devono far fronte a un nuovo pericolo, l'ex Kaioshin del Tempo Aios.

A quanto pare, questa pericolosa figura intende riprendere il suo vecchio ruolo mettendo da parte la più giovane Chronoa, che pare essere stata catturata dai misteriosi guerrieri in nero. Nel tentativo d'inseguire i suoi loschi fini, organizza un torneo a cui sono invitati numerosi combattenti provenienti da tutte le linee temporali e dai vari universi. In questa nuova saga vedremo dunque personaggi provenire dall'Universo 6 e dall'11, come Hit e Jiren, oppure dal passato, come Mecha Freezer.

Nelle bio di Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission si nasconde però un personaggio proveniente dal futuro, un grande eroe la cui scomparsa ha segnato la vita di Mirai Trunks. Parliamo di Mirai Gohan, che venne ucciso dagli Androidi 17 e 18.

Tra i vari guerrieri in nero al servizio in Aios, possiamo notare che a uno di essi manca il braccio sinistro. Nonostante il suo volto sia completamente coperto, questo dettaglio ci porta a pensare che egli altri non è che appunto Mirai Gohan. Anch'esso, infatti, aveva perduto l'arto in questione in combattimento.

A questo punto, la community si chiede se il Mirai Gohan in nero sia o meno un antagonista, come reagirà alla vista di suo padre e Trunks e se dovrà combattere con il se stesso della linea temporale principale.