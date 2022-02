Super Dragon Ball Heroes: l'Ultra God Mission si mostra nella nuova key visual

La serie anime promozionale Super Dragon Ball Heroes è finalmente tornata con una nuova saga, l’Ultra God Mission. Dai toni più oscuri sin dalle prime battute, il nuovo arco promette interessanti sviluppi per i protagonisti, coinvolti ancora una volta in una serie di sfide piuttosto pericolose, come anticipato dalla nuova key visual ufficiale.

In seguito alla sventata minaccia del malvagio e geniale Fu, Goku e gli altri guerrieri Z si sono presi una meritata pausa, almeno fino a quanto vengono contattati da un misterioso individuo che li invita a partecipare al Super Space Time Tournament. Seguendo quanto visto in passato, il torneo stavolta ha come concorrenti i migliori combattenti di diverse linee spazio-temporali, e già nel primo episodio non sono mancate sorprese, tra il ritorno di Yamcha, la riapparizione di Jiren, e qualche volto noto come la squadra Ginew e la famiglia di Freezer.

Per una durata di circa 24 minuti, gli 84 concorrenti, suddivisi in 12 squadre, dovranno affrontarsi o cercare di catturare le tre fatine che sorvolano l’area per aggiudicarsi la vittoria. Un torneo inusuale, che vedrà sicuramente scambi di colpi e molteplici sequenze fan service, e durante il quale non mancheranno sviluppi inerenti alla sotto trama iniziale, riguardante il piano di Aios, ex Kaioshin Suprema del Tempo.

Proprio lei, insieme ai protagonisti, a Goku della squadra Time Patrol, e all’attuale Kaioshin del Tempo, Chronoa, dominano la spettacolare key visual che potete vedere in calce. Fateci sapere cosa ne pensate di questa nuova saga, e se avete visto il primo episodio, lasciando un commento qui sotto.