Super Dragon Ball Heroes, la Ultra God Mission si mostra in un nuovo teaser

In un crescendo di emozioni, la Big Bang Mission di Super Dragon Ball Heroes è giunta al termine. Nel corso del nuovo anno, per la serie promozionale ispirata all’omonimo videogioco cabinato, ci sarà un nuovo inizio. Ecco il primo teaser ufficiale della prossima saga, la Ultra God Mission!

In seguito a una lunga, sconvolgente, spettacolare battaglia, Fu è stato infine sconfitto. Goku, dopo aver assorbito e controllato parte della sua aura malvagia, è riuscito a eliminare l’antagonista che da ormai 40 episodi muoveva la sua losca tela. Tuttavia, per un nemico che viene eliminato, una nuova minaccia spunta. L’universo non è ancora al sicuro!

Nel corso del Jump Festa 2022, grande spazio è stato dato a Super Dragon Ball Heroes, che è ormai uno dei prodotti più importanti del franchise. L’anno venturo segnerà un nuovo punto d’inizio, una nuova avventura. Ad avvicendarsi alla Big Bang Mission, ci sarà la Ultra God Mission, mostrata attraverso un teaser ufficiale.

Nel trailer condiviso con la community, vediamo come questo arco narrativo ci porterà a scoprire i misteri del passato della Pattuglia Temporale e di quei misteriosi guerrieri incappucciati che spesso si sono rivelati nel corso delle fasi finali dello Space-Time War Arc.

Mentre sullo sfondo della clip si muovono gli ingranaggi del tempo, scopriamo dove tutto ebbe inizio. Un guerriero incappucciato, afferra una Sfera del Drago a due stelle, che però è di colore rosso scuro, come se fosse pervasa da energia negativa.

In questa prossima saga, che sfrutterà la 3DCG, torneranno personaggi come Jiren, Hiit, Piccolo e quello che pare essere Bardack, il padre di Goku. Alla fine della clip, fa il suo debutto la Kaioshin Suprema del Tempo. Aios fa la sua ascesa sull’universo. Quali saranno le sue vere intenzioni, e come reagiranno Chronoa, l’uccello divino TokiToki e la Pattuglia Temporale?

Vi lasciamo alla presentazione di Super Dragon Ball Heroes Ultra God Mission e all’episodio 40 della serie anime, l’ultimo della Big Bang Mission.