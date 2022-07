Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission, un'oscura battaglia fraterna tra Saiyan

Dopo il debutto nei cinema giapponesi di Dragon Ball Super: Super Hero, TOEI Animation ha ripreso anche con il suo progetto parallelo non canonico. L'ultimo giorno di giugno, è stato condiviso il terzo episodio di Super Dragon Ball Heroes Ultra God Mission. Verso quale leggendaria battaglia ci porta l'anime non canonico, questa volta?

Diversi mesi di assenza avevano lasciato la situazione in sospeso. Il terzo episodio della Ultra God Mission di Super Dragon Ball Heroes, risolve un clamoroso dubbio dei protagonisti.

Aios, l'ex Kaioshin Suprema del Tempo, continua a distruggere alcune delle linee temporali esistenti, facendo infuriare la Pattuglia Temporale. Il Torneo Spazio-Tempo prosegue con la sua seconda parte: i partecipanti, per trionfare, dovranno strappare una lucciola dorata dalle mani di uno dei guerrieri in nero.

Piccolo e Gohan, vengono spediti in un'altra dimensione, dove affrontano un guerriero in nero che si rivela essere Black Piccolo. Vegeta, affronta una guerriera in nero capace di generare dei misteriosi combattenti di vetro. Infine, Xeno Trunks prosegue la sua battaglia personale.

Combattendo, Xeno Trunks conferma le sue supposizioni. Quello che sta affrontando, è il suo ex maestro di un'altra linea temporale, Mirai Gohan. L'identità del protagonista di Super Dragon Ball Heroes sconvolge i fan.

Nella sua linea temporale, Mirai Gohan assiste alla morte di Trunks e Bulma. Solo, contro gli androidi 17 e 18, viene salvato da Aios, che fa dono del potere delle Sfere del Drago Oscure. Ora suo servo fedele, Mirai Gohan Super Saiyan affronta ad armi pari Xeno Trunks Super Saiyan God.

Al termine dell'episodio, vediamo il duo formato da Goku e Jiren, prepararsi alla battaglia con un misterioso Super Saiyan 3.