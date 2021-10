Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission, un trailer presenta la nuova saga in 3DCG

In occasione del festival organizzato per celebrare l'undicesimo anniversario di Super Dragon Ball Heroes, è stato rivelato il futuro dell'anime promozionale. Dopo la Big Bang Mission, nel 2022 arriverà la Ultra God Mission, una saga che seguirà l'approccio adottato dalla pellicola Super Hero.

In contemporanea al rilascio del nuovo episodio di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission, nel quale Gogeta supera il limite del Super Saiyan 4, lo staff ha svelato il futuro della serie. Dato il successo riscontrato, il prossimo anno l'anime promozionale non canonico proseguirà con la Ultra God Mission, un nuovo arco narrativo che promette scintille.

Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission è stato presentato attraverso un primo spettacolare teaser trailer che mostra Goku e Xeno Goku trasformarsi rispettivamente in Super Saiyan Blue e Super Saiyan 4 e sfidarsi a duello. Alle loro spalle, una sfilza di Guerrieri Incappucciati, di cui uno già presente nella Big Bang Mission, complottano in modo oscuro.

Ma per quale motivo quelli che finora sono stati due alleati si sfideranno? Al momento, della trama di Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission non si conosce ancora nulla, se non quello che traspare in video. Quel che è chiaro, però, è che questa nuova saga adotterà uno stile grafico in 3DCG, la stessa tecnologia che abbiamo visto nel trailer della pellicola Dragon Ball Super: Super Hero. Il futuro animato del franchise è dunque sempre più simile a un videogioco.

Vi lasciamo infine al messaggio di Masako Nozawa, l'iconica voce di Son Goku che ha da poco compiuto ben 85 anni, e a un primo sguardo a Xeno Gogeta Super Saiyan 4 Limit Breaker, il guerriero definitivo apparso nell'ultima puntata di Super Dragon Ball Heroes.