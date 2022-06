Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission torna a giugno con il terzo episodio

Con la messa in onda della seconda puntata, datata 31 marzo 2022, Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission è sparito dai radar. Finalmente, però, l'anime non canonico farà il suo straordinario, maestoso ritorno in scena. A quale sconvolgente trasformazione assisteremo questa volta?

Nel corso degli ultimi mesi, tutte le risorse di TOEI Animation sono state versate su Dragon Ball Super: Super Hero. Ora che il film anime ha fatto il suo straordinario debutto nei cinema giapponesi, la compagnia nipponica ha potuto riprendere i progetti rimasti in sospeso.

Per chi non dovesse ricordare quanto accaduto in precedenza, in Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission il Torneo Spazio-Tempo è giunto al termine. I Guerrieri Z e quelli Xeno, devono ora affrontare la verità.

I protagonisti, hanno scoperto a grandi linee il progetto malvagio di Aios, la ex Kaioshin del Tempo. Furioso per la scoperta, Xeno Trunks si è lanciato all'attacco di uno dei misteriosi Guerrieri in Nero, enigmatica organizzazione al servizio dell'antagonista. Di uno dei Guerrieri in Nero di Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission è stato svelato il nome ufficiale.

Nel corso della terza puntata, che debutterà il 30 giugno, Xeno Trunks continuerà a combattere contro il suo ex maestro, Mirai Gohan. L'episodio, si intitola "A Fierce Battle Transcending Time! The Threat of the Warriors in Black!".