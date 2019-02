Super Dragon Ball Heroes: un'immagine conferma che Goku sarà il Gran Sacerdote!

Entro fine febbraio potremo finalmente visionare l'ottavo episodio di Super Dragon Ball Heroes, ma in rete emergono già incredibili spoiler relativi a un grande colpo di scena. Il risvolto riguarda Son Goku dell'Universo 7, che reputavamo scomparso in seguito all'esplosione di Prison Planet.

Come avrete già intuito, sia dal titolo che dall'immagine, possiamo finalmente confermare un clamoroso plot twist che era già emerso tra le pagine della versione manga di Super Dragon Ball Heroes. Sembra che nel prossimo episodio vedremo che fine ha fatto Son Goku dopo il collasso del Pianeta Prigione: egli è diventato, incredibilmente, il Gran Sacerdote, o più probabilmente un discepolo del misterioso padre di tutti gli angeli.

Sembra che l'immagine in questione verrà mostrata non durante lo svolgimento della puntata numero 8, che piuttosto dovrebbe continuare a focalizzarsi sulla battaglia tra saiyan e Tsufuru nell'Universo 6, ma piuttosto Goku in versione Gran Sacerdote comparirà durante la consueta video clip relativa alla prossima Universe Mission.

Insomma, è solo questione di tempo: questa incredibile e criptica versione del protagonista farà capolino, di sicuro, nei prossimi episodi dell'anime promozionale ispirato al videogioco di carte prodotto da Bandai Namco.

Voi cosa vi aspettate da Super Dragon Ball Heroes?