Super Dragon Ball Heroes: Una immagine inedita in attesa del prossimo episodio

Il nuovo episodio di Super Dragon Ball Heroes ci ha fatto scoprire il piano di Black Goku, nel frattempo è stata condivisa una nuova immagine della puntata 16 della serie ispirata al manga di Akira Toriyama.

A condividere l'immagine che trovate in calce alla notizia è stato l'account di Twitter @DbsHype, che ha mostrato ai numerosi fan di Dragon Ball un'illustrazione di Hearts e Cell. Come viene segnalato dall'autore del tweet, si tratta del sedicesimo episodio di Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission, e in particolare il quinto della saga della Space Time War e sarà disponibile per la visione a partire da domani, domenica 11 luglio sul canale YouTube omonimo della serie.

Nei commenti al messaggio possiamo scoprire le reazioni dei numerosi fan, felici di vedere il famoso rivale di Goku, Vegeta e degli altri personaggi della saga. Come sapete, Cell è stato il protagonista di una delle saghe più famose di Dragon Ball Z, in cui ha costretto il Saiyan protagonista e suo figlio a sfruttare tutto il loro potere per sconfiggerlo. Per ora non sappiamo cosa accadrà nel sedicesimo episodio della serie anime, nel frattempo vi segnaliamo questo riassunto delle vicende di Super Dragon Ball Heroes, condiviso in occasione dei suoi tre anni.