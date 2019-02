Super Dragon Ball Heroes, una pagina a colori del manga ispirato all'anime

Super Dragon Ball Heroes continua la sua trasmissione saltuaria sulla rete nipponica, ma intanto sulle pagine di V-Jump viene serializzata una versione manga che procede più o meno di pari passo con l'anime. Proprio del fumetto vi proponiamo, in calce un'immagine a colori.>

Diffuso su Twitter, il frontespizio rappresenta una specie di key visual dell'arco narrativo del Conflitto Universale, che vede protagonisti Vegeta e Future Trunks in aiuto dell'Universo 6, preso di mira dai guerrieri evasi dalla Core Area all'interno del Seme dell'Universo.

Tra questi nemici figurano Zamasu e alcuni spietati Tsufuru: il gruppo ha l'obiettivo di annientare le divinità di tutti gli Universi esistenti, compreso il re di tutte le cose, lord Zeno e gli angeli al suo seguito. In tutto questo Son Goku dell'Universo 7 risulta disperso in seguito all'esplosione di Prison Planet, anche se le anticipazioni sul manga di Super Dragon Ball Heroes svelano un clamoroso retroscena.

In calce potete ammirare l'immagine in questione: ricordiamo che non si tratta di una key visual dell'anime, in quanto lo stile grafico è estremamente lontano dal design sfoggiato nella mini-serie promozionale. Piuttosto, si tratta per l'appunto di una cover del manga omonimo.